Основатель Microsoft Билл Гейтс, руководитель Amazon Джефф Безос и генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет втроем владеют капиталом, сопоставимым с накоплениями 160 млн беднейших американцев (примерно половина населения США). Об этом сообщается в докладе Institute for Policy Studies.

Организация исследовала неравенство в доходах между жителями США. Выяснилось, что на 25 самых богатых американцев приходится больше триллиона долларов, что равно капиталу 56% остальных граждан страны (178 млн человек).

Для исследования Institute for Policy Studies использовал последние данные рейтинга Forbes 400, а также данные по потребительским финансам за 2016 год.

По последним данным, Безос владеет $95 млрд, Гейтсу принадлежит около $90 млрд, а капитал Баффета – $79 млрд.

В докладе отмечается, что в 1982 году американцу требовалось всего $75 млн (в сегодняшних ценах – $189 млн), чтобы войти в список 400 богатейших людей Америки. В 2017 году ставки выросли – в рейтинг можно попасть только с капиталом от двух миллиардов долларов. По словам экономиста Томаса Пикетти, США становятся «наследственной аристократией богатства и власти».