Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело в отношении шести участников движения «Артподготовка», основанного Вячеславом Мальцевым. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в московском управлении МВД. Информацию подтвердил изданию источник в департаменте по борьбе с экстремизмом.

Дело открыто 9 ноября по статье 205 УК РФ (террористический акт) в отношении шести участников «Артподготовки», планировавших поджоги на Манежной площади. Их данные не разглашаются. По данным РБК, двоих мужчин арестовали, в отношении остальных мера пресечения не избиралась.

По данным РБК, участники «Артподготовки» намеревались поджечь на Манежной площади декорации, а также сложенные там деревянные палеты и сено. Для этого 11 октября они приготовили бутылки с бензином. Кроме того, в ноябре фигуранты дела планировали вывести из строя опоры и линии электропередач с помощью электропилы и альпинистского оборудования. «Участники “Артподготовки” не смогли завершить свои планы, так как были задержаны сотрудниками ФСБ», – сообщил источник РБК в департаменте по борьбе с экстремизмом МВД.

3 ноября ФСБ объявила, что раскрыла план сторонников «Артподготовки», которые хотели 4–5 ноября устроить поджоги административных зданий и нападения на полицейских, чтобы спровоцировать массовые беспорядки. ФСБ также пресекла деятельность ячеек движения в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.

5 ноября в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске, Перми и Ростове-на-Дону задержали более 400 участников несогласованных акций. Спустя два дня Следственный комитет возбудил в отношении задержанных дело о призывах к массовым беспорядкам (часть 3 статьи 212 УК РФ) и осуществлению террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).

Вячеслав Мальцев основал «Артподготовку» в 2011 году. В октябре 2017 года Красноярский суд признал движение экстремистским и запретил его деятельность. Сам Мальцев в том же месяце был заочно арестован и объявлен в международный розыск; его обвиняют в призывах к экстремизму. В июле 2017 года оппозиционер покинул Россию и сейчас находится в Париже, где намерен получить политическое убежище. Ранее Мальцев заявлял о революции, которая должна была состояться 5 ноября 2017 года.