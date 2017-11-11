В конце октября в рамках Mercedes Benz Fashion Week Russia в московском парке «Зарядье» состоялся показ новой коллекции дома моды Firdaws, дизайнером которого является Айшат Кадырова, дочь главы Чеченской Республики. На подиуме были представлены 47 образов в лучших традициях мусульманской моды. Все модели с покрытой головой дефилировали по подиуму в платьях в пол из шелка, шифона и органзы, декорированных вышивкой и бисером. Коллекция «Горная жемчужина» заслужила высокую оценку столичного бомонда.

Благопристойные тренды мусульманской моды пришлись по вкусу именитым гостям показа, среди которых были замечены модельер Вячеслав Зайцев и фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер. Но общественное мнение не было так благосклонно к творчеству начинающей кутюрье. Пользователи соцсетей поспешили вынести «модный приговор» Айшат Кадыровой, утверждая, что «Горная жемчужина» осталась бы незамеченной, если бы не громкая фамилия дизайнера, а мусульманские тренды вряд ли могут вписаться в гардероб современной женщины.

Однако реалии мировой индустрии моды демонстрируют, что для многих платежеспособных покупателей сегодня главное украшение девушки – скромность, а не прозрачные платьица. Спрос на modest fashion (скромную моду) заставляет ведущие бренды разрабатывать сдержанные тренды, не противоречащие Корану.