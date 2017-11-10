Киностудия Lucasfim (принадлежит Disney) объявила о планах на новую трилогию фильмов во вселенной «Звездных войн». Эпизоды снимет постановщик «Звездные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон. Об этом сообщается на официальном сайте серии.

Планируется, что сюжет четвертой трилогии впервые не будет связан со Скайуокерами – героями всех предыдущих фильмов киносаги. Джонсон напишет сценарий трилогии и снимет один из фильмов. Когда выйдут новые эпизоды – неизвестно, но если Disney сохранит свой нынешний график выхода картин (VIII эпизод выходит 14 декабря 2017 года, IX – в 2019 году), то фильмы стоит ждать в 2021, 2023 и 2025 годах.

В «Последних Джедаях» Джонсона джедай Люк Скайуокер (Марк Хэмилл) встретится с героиней «Пробуждения силы» Рэй (Дейзи Ридли), которая открыла в себе Силу. Фильм стал последним для актрисы Кэрри Фишер (играет сестру Люка – генерала Лею Органа), которая умерла в 2016 году.

Сериал для собственного стриминг-сервиса

Кроме новой трилогии Disney планирует снять сериал во вселенной «Звездных войн» для своего будущего стриминг-сервиса. Компания обещает, что на первых этапах подписка на онлайн-кинотеатр будет «намного дешевле, чем у Netflix», и не исключает, что в будущем стоимость будет расти с пополнением базы фильмов и сериалов.

Для Disney создание собственной стриминговой площадки – логичный и давно ожидаемый ход. Компания владеет правами на киновселенную Marvel, фильмами (а теперь и сериалами) Lucasfilm, поэтому сможет без труда наполнить свою библиотеку дорогостоящими проектами и заработать на подписках.

С 2012 года правами на показ фильмов Disney в онлайне владеет Netflix. О разрыве соглашения владелец «Звездных войн» объявил еще в августе 2017 года. Вплоть до 2019 года Netflix продолжит показ всего контента Disney, а после появления нового стриминг-сервиса сможет оставить себе все фильмы и сериалы, которые выйдут до запуска площадки.

Судьба сделки Netflix и подразделения Marvel, снимающего сериалы для сервиса («Сорвиголова», «Джессика Джонс», «Защитники» и другие), пока под вопросом.