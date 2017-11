Телеканал HBO разорвал отношения с комиком Луи Си Кеем после того, как несколько женщин рассказали, что он мастурбировал перед ними. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Си Кея исключили из шоу в поддержку людей с аутизмом Night of Too Many Stars, которое выходит в эфир каждые два года. Помимо этого, телеканал уберет из своей фильмотеки все выступления комика и его сериалы.

Night of Too Many Stars, в котором будут выступать Стивен Кольбер, Джон Оливер, Адам Сэндлер и другие, – это всего лишь один из проектов Си Кея. Как напоминает The Hollywood Reporter, 17 ноября у него должен выйти фильм «Я люблю тебя, папочка». Фирма-дистрибьютор заявила, что «уделяет пристальное внимание срокам и выпуску фильма, а также продолжает изучать ситуацию».

После выхода статьи, где выдвинули обвинения против комика, в Нью-Йорке отменили запланированный на 9 ноября показ его фильма. Си Кей также отказался прийти на The Late Show с Кольбером.

Комик плотно сотрудничает с каналом FX, на котором выходили пять сезонов его сериала «Луи». В своем заявлении телекомпания указала, что обеспокоена из-за обвинений, которые выдвинули в адрес Си Кея. FX при этом не выявил каких-либо случаев похожего поведения актера во время производства его пяти шоу на канале в течение восьми лет.

Об обвинениях в адрес актера написала 9 ноября газета The New York Times. Пять женщин-комиков рассказали, как Си Кей занимался сексуальным харассментом по отношению к ним. По словам двоих из них, в 2002 году в номере отеля он попросил их достать его член. Сначала девушки рассмеялись и подумали, что это такая шутка, но потом комик разделся и начал мастубировать. Три женщины сказали, что Си Кей также онанировал перед ними или спрашивал, может ли он это сделать.

По словам блогера и автора телеграм-канала «Камеди Эвридей» Романа Бордунова, то, что у Си Кея есть «пунктик» насчет мастурбации, известно всем поклонникам его творчества. «Он и в стендапах, и в своем сериале постоянно презентует себя как одинокого, депрессивного рыхлого мужика, который постоянно мастурбирует на все подряд. То есть, все знали, что он по-смешному мерзкий, но едва ли кто-то мог подумать, что он из тех, кто может в реальной жизни снять перед тобой штаны и начать онанировать», – сказал Republic Бордунов.