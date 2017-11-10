В июне 2017 года в РФ вступил в силу закон, фактически приравнивающий встречи избирателей с депутатами к митингам – до этого такие встречи не требовали согласования с властями, в связи с чем неоднократно использовались оппозицией как способ провести мероприятие, которое отказываются разрешить власти. Депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» попросили КС проверить закон на соответствие Конституции, и 11 ноября суд опубликовал свое решение, которое оставляет широкое поле для трактовок как со стороны властей, так и со стороны самих депутатов. Republic вкратце пересказывает главное из постановления КС.

Закон не противоречит Конституции РФ. В постановлении сказано, что в Основном законе напрямую институт встреч депутатов с избирателями не закреплен, поэтому их порядок может определяться другими законами. В том числе, законом о публичных мероприятиях. Таким образом, требование нового закона уведомлять власти о проведении встреч депутатов с избирателями является конституционным.

Встречи депутатов в помещениях и на внутридворовых территориях уведомления не требуют. Это объясняется тем, что риски безопасности в замкнутом пространстве практически отсутствуют. КС при этом установил, что соответствующие специально отведенные места обязательно должны иметься как минимум в каждом поселении.

Если встреча на придворовой территории переходит в митинг, на нее начинают действовать ограничения законодательства о публичных мероприятиях, в частности, ее необходимо согласовывать с властями. При этом КС не уточняет, в какой именно момент и при каких условиях встреча начинает считаться митингом.

Незапланированные встречи депутатов вне придворовых территорий тоже возможны, если они происходят по инициативе самих избирателей. При этом, однако, власти имеют возможность прекратить их, если возникает «угроза безопасности граждан или нормальному функционированию инфраструктуры».

Самовольные запреты со стороны властей на проведение публичных мероприятий недопустимы. В постановлении КС напоминает, что при отказе в согласовании власти должны привести «веские доводы» и предложить альтернативное место проведения, которое позволит реализовать цели собрания.