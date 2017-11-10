Правление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) 10 ноября утвердило нулевую ставку индексации тарифов на проезд в общих и плацкартных вагонах в 2018 году. Об этом сообщается в материалах ФАС.

«Руководитель ФАС России Игорь Артемьев отметил, что в сопоставимых ценах с учетом инфляции это означает снижение цены на билеты», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в РЖД просили увеличить стоимость пассажирских перевозок в следующем году на 10%. В свою очередь, в ФАС предлагали снизить тариф на 10%. Как считает Артемьев, решение, принятое правлением службы, компромиссное.

В ФАС также отметили, что в 2017 году сокращение пассажиропотока на железных дорогах составило 8,4%. «В такой ситуации невозможно было говорить об увеличении стоимости плацкартных билетов», – указали в службе.

Заметка дополняется.