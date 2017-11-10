Бизнесмены Искандар Махмудов и Андрей Бокарев решили выйти из состава акционеров концерна «Калашников» и продать принадлежащие им пакеты. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к концерну.

По данным издания, заявление Махмудова и Бокарева направлено в ТКХ «Инвест», которому принадлежит 49% АО «Концерн “Калашников”». Генеральный директор «Калашникова» Алексей Криворучко подтвердил информацию газеты, добавив что «стоимость сделки будет определена по результатам оценки».

Махмудов на звонки «Коммерсанта» не ответил. Бокарев подтвердил решение выйти из концерна, «чтобы полностью сосредоточиться на развитии гражданского направления других бизнес-активов, которые на сегодняшний день считаю для себя приоритетными».

ТКХ «Инвест» владеет акциями «Калашникова» через «Транскомплектхолдинг». Последний на 25% принадлежит Бокареву, еще на 25% – Махмудову, оставшаяся половина – у Криворучко. Еще 51% «Калашникова» – у госкорпорации «Ростех». Кому будет продана доля Махмудова и Бокарева, пока неизвестно.

Бокарев, Криворучко и Махмудов вошли в число владельцев «Калашникова» в 2014–2015 годах. В «Ростехе» тогда объяснили, что бизнесмены привнесут в концерн «рыночные компетенции».

В апреле 2017 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что госкорпорация решила увеличить долю частных инвесторов в «Калашникове» до 75%. В «Ростехе» намерены сохранить за собой 25% плюс одну акцию концерна, «чтобы осуществлять общий контроль за производством оружия».