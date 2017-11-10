В России все с нетерпением ждут часа Х, когда Владимир Путин наконец объявит о своем намерении участвовать в президентских выборах. Предсказуемость и даже неизбежность такого сценария никак не смещает фокуса с президентской кампании в России: обсуждаются вопросы явки, уровня конкуренции и состава спарринг-партнеров, возможные интриги, связанные с президентской предвыборной программой и будущим составом правительства. Однако нынешние выборы имеют еще один аспект, который пока ускользал от внимания общественности: кампания по переизбранию будет нацелена не только на внутренние, но и на внешние аудитории, что для Путина, возможно, даже важнее российских электоральных реалий.