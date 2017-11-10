Великобритания и Ливия обширно сотрудничали и контактировали в 2000-х годах, а британские спецслужбы совместно с ЦРУ ловили противников режима Муамара Каддафи, избивали их и пытали. Желая сблизиться с ливийским лидером, разведка Великобритании шла на серьезное нарушение прав человека. Об этом в своем тексте пишет газета Guardian, которая собрала всю информацию из найденных после гражданской войны в Ливии секретных архивов, интервью с чиновниками, жертвами похищений, и британских правительственных документов, раскрытых по закону о свободе информации. Republic кратко пересказывает его.

ЦРУ и МИ6 начали плотно сотрудничать с ливийской разведкой (Организация внешней безопасности) после терактов 11 сентября. Западные спецслужбы решили, что для того, чтобы победить «Аль-Каиду» (запрещена в России), нужно сотрудничать со своими коллегами в мусульманском мире. При этом они должны согласиться делать все, чтобы бороться с терроризмом. «Оковы сняты, мои друзья, оковы сняты», – говорил в 2001 году глава ЦРУ Джордж Тенет на встрече с руководителями разведывательных служб Великобритании, Канады, Новой Зеландии и Австралии.

Так глава контрразведки МИ6 Марк Аллен завел крепкие рабочие отношения с Муссой Куссой – главой Управления внутренней безопасности Ливии (которая, как считается, причастна ко многим террористическим атакам) и приближенным Муамара Каддафи. В одном из факсов Аллен сказал, что его интересуют совместные операции против «Ливийской исламской боевой группы». Глава контрразведки считал, что террористы из этой группировки могут предоставить информацию об «Аль-Каиде». Особенно его интересовал 35-летний участник войны в Афганистане Абдель Хаким Белхадж.

Великобритания и Ливия окончательно восстановили свои отношения после теракта над Локерби в 2002 году. Как пишет Guardian, большую часть работы по нормализации отношений сделали не министры или политики, а сотрудники разведки, в особенности Аллен и Кусса.

В ноябре 2002 года Ливия передала МИ6 список из 79 ливийских оппозиционных активистов, «еретиков», живших в Великобритании. Большая часть из них была были сторонниками или членами «Ливийской исламской боевой группы». До нормализации отношений Лондона и Триполи на британской территории им никто не угрожал – они смогли перегруппироваться и собрать средства. Но уже после ливийцев стали останавливать и допрашивать в аэропортах, в Лондоне и Манчестере происходили полицейские рейды. Список обсудили на встрече МИ6, МИ5 (внутренняя безопасность) и Ливийской организации внешней безопасности.

В 2004 году Белхадж и его жена Фатима Боучар, которая была на четвертом месяце беременности, пытались вылететь из Пекина в Лондон. Там пара хотела попросить убежища. Но вместо этого китайские власти депортировали их в Куала-Лумпур. В Малайзии Белхаджа с супругой посадили на рейс до Лондона через Бангкок. Но там их перехватили и отправили в тюрьму ЦРУ. Белхадж рассказывал, что его избивали и пытали громкой музыкой. Боучар приковали к стене и не кормили пять дней, потом ее связали, глаза заклеили липкой лентой и положили на носилки.

Через пять дней их доставили в Триполи, Белхаджа приковали к стене и опять избивали. Почти сразу же МИ5 и МИ6 прислали список интересующих их вопросов. В основном британские спецслужбы хотели узнать о ливийских «диссидентах» по всему миру. В общей сложности было прислано более 1600 вопросов. Аллен поздравил Куссу с тем, что Белхадж прибыл «в целости и сохранности». «Это было меньшее, что мы могли сделать для вас и для Ливии, чтобы продемонстрировать блестящие отношения, построенные за последние года», – писал он.

Целью второй операции, в которой участвовали Великобритания, США и Ливия, стал духовный лидер «Ливийской исламской боевой группы» Сами аль-Саади. Вместе с женой и детьми он пытался вылететь из Гонконга в Лондон. Их задержали и отправили в Триполи. Аль-Саади говорил, что его и его жену избивали. В итоге супругу и детей отпустили, а духовный лидер шесть лет провел в тюрьме Каддафи. В 2005 году ливийскую группировку запретили в Великобритании, ее члены получили сроки от 22 до 45 лет.

В 2011 году в Ливии началась гражданская война. Кусса покинул страну, сказав Каддафи, что ему нужно срочное лечение в Тунисе. На частном самолете он сбежал в Великобританию, а оттуда улетел в Катар. Британские власти выплатили аль-Саади больше двух миллионов долларов компенсации, но не взяли ответственность за свои действия. Белхадж предложил правительству Великобритании, Аллену и бывшему министру иностранных дел Джеку Стро выплатить ему 3 фунта и извиниться. Но, как предполагает Guardian, этого не произойдет: власти не будут брать на себя ответственность за сотрудничество с Ливией.

Расследование действий британской разведки велось под кодовым названием «Операция Лидд». Стро, который всегда отрицал причастность к похищениям, вызывали в качестве свидетеля. Аллен, отказывавшийся комментировать дело публично, был подозреваемым. Но в июне 2016 года все обвинения с него сняли.