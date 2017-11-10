9 ноября главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила, что телеканал все же зарегистрируется в США как иностранный агент. В ответ российские власти хотят включить американские СМИ в свой список зарубежных организаций. Они также прорабатывают вопрос о том, какие ограничения коснуться в этой ситуации иностранных социальных сетей. Republic пересказывает главные события в медийной войне.

Минюст США написал Симоньян еще в октябре. Выступая на заседании комиссии Совета Федерации, главный редактор RT рассказала, что получили письмо из американского ведомства. В тексте требовалось признать RT иностранным агентом до 17 октября 2017 года, иначе сотрудники и имущество канала «могут быть арестованы».

Симоньян: власти США «не оставили нам выбора». По ее словам, компания решила не рисковать и не ждать ареста имущества или сотрудников. Требования Минюста главный редактор RT считает «дискриминационными» и противоречащими «принципам демократии и свободы слова». Симоньян считает, что телеканал окажется в неравных условиях по сравнению с другими иностранными СМИ, которые работают в США. Тем не менее, несколько крупных зарубежных изданий и каналов давно получили статус иностранного агента и продолжают работу в США. Среди них – газета The China Daily и японский телеканал NHK.

Российский Минюст сначала предупредил несколько иностранных СМИ. Ведомство отправило письма в редакции, входящие в группу «Радио Свобода» (финансируется Конгрессом США). Среди них были ресурсы «Настоящее время» и «Idel.Реалии».

9 ноября к конфликту подключился Роскомнадзор. Ведомство подготовило предложения по ответным мерам на действия американских властей. Представители ведомства рассказали о мерах, которые устанавливают «особый порядок приостановления и прекращения деятельности иностранных СМИ» и вводят досудебную блокировку отдельных сайтов или организаций. Тем не менее, министр связи России Николай Никифоров говорил, что переход к запрещению СМИ – это «стыдно».

Через день активизировались депутаты Госдумы. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сказал, что власти России могут подумать о том, чтобы зарубежные соцсети тоже зарегистрировались в качестве иностранных агентов. О каких платформах может идти речь, Неверов не уточнил. Его коллега, вице-спикер Петр Толстой пояснил, что речь шла только об аккаунтах иностранных СМИ, а не соцсетях в целом. «Законом должно быть предусмотрено, что на страницах СМИ [в социальных сетях], признанных иностранными агентами, также должны будут указывать соответствующую информацию», – написал он. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что закон примут максимально срочно – уже на следующей неделе.

https://twitter.com/dumagovru/status/928968841807499265

Статус иностранного агента в США предполагает выполнение нескольких требований. Иностранное СМИ должно зарегистрироваться в специальном реестре, раскрыть информацию об источниках финансирования и о связях с иностранными правительствами.