Автопроизводитель Ford начал тестирование экзоскелетов, для работников сборочного конвейера, сообщается в официальном заявлении компании.

Пресс-служба Ford

Многие работники на сборочных линиях значительную часть времени проводят с поднятыми руками, когда проводят механические операции, находясь под днищем автомобиля. С течением времени такая деятельность приводит к хроническим заболеваниям и травмам.

Экзоскелет, получивший название EksoVest, оказывает поддержку рукам при работе с небольшой нагрузкой примерно от 2 до 7 кг на каждую руку. Устройство, вес которого составляет чуть более четырех килограмм, также может находиться в зафиксированном состоянии, если рабочему на протяжении длительного времени приходится держать руки поднятыми.

Пилотный проект по использованию устройства сейчас стартовал на двух заводах компании в США. В ближайшее время его тестирование предполагается в других регионах, в том числе в Европе и Южной Америке.

Ford на протяжении многих лет является одной из наиболее передовых автомобильных компаний в деле внедрения новых технологий и увеличения безопасности труда. По данным самой компании, благодаря этому за 10 лет число травм среди работников, приведших к больничным, упало в семь раз. Год назад в Ford начали испытания прототипов роботов-ассистентов, которые помогают рабочим собирать автомобили. Аппараты могут размещать детали в нужном месте и держать их, пока рабочий их закрепляет. Пилотный проект был запущен на заводе в Кельне, о его расширении пока не сообщалось.