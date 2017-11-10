Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп пожали друг другу руки во время церемонии фотографирования на саммите АТЭС. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как передает корреспондент агентства, после того, как президенты обменялись приветствиями, Трамп похлопал Путина по плечу. ТАСС передает, что Трамп слегка коснулся плеча Путина, когда участники фотографии стали расходиться.

После этого оба президента прошли на прием по отдельности. Как отмечает «Интерфакс», Путин немного опередил Трампа.

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Утром 10 ноября пресс-секретарь администрации президента США Сара Сандерс заявила, что Трамп не сможет встретиться с Путиным на саммите АТЭС из-за несовпадения расписаний обоих лидеров. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что пока согласование встречи Путина и Трампа продолжается, а позднее добавил, что «так или иначе в кулуарах встреча состоится».

В первый раз президенты России и США пожали друг другу руки на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. После этого они провели встречу, длившуюся 2 часа 16 минут вместо планировавшихся получаса-часа. Как рассказал российский президент, он обсудил с Трампом Украину, Сирию, терроризм и кибербезопасность. Глава МИД России Сергей Лавров добавил, что темой переговоров также стали проблемы Корейского полуострова и «шпионских дач».