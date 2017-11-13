Международная правозащитная группа Агора представила доклад «Сотня российских разоблачителей». Соавтор исследования, кандидат юридических наук Дамир Гайнутдинов рассказал Republic, кто такие разоблачители, чего они добиваются в России и чем рискуют.

Кто такой разоблачитель? Ликбез о терминах

В английском языке есть устоявшийся термин whistleblower, не имеющий сегодня адекватного перевода на русский. Даже некоторые уважаемые СМИ, когда писали о презентации доклада, использовали в заголовках вместо слова «разоблачители» слова «информаторы». Однако «информатор», «доноситель», «стукач» имеют устойчивую негативную окраску. Такие люди как правило зависимы, а их побуждения корыстны. Это что-то из области оперативно-розыскной деятельности.

Никто из героев нашего исследования не считал себя стукачом и настаивал на том, что действовал самостоятельно, так как иначе поступить в той ситуации просто не мог.