Полицейские в Ижевске задержали Александра Копытова, жившего в квартире, где произошел взрыв бытового газа, после которого обрушилась часть многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Удмуртии.

Как считают следователи, именно в этой квартире находился эпицентр разрушения. Копытов жил там вместе с матерью. Сейчас его допрашивают следователи, после этого решится вопрос о его процессуальном статусе.

Взрыв в девятиэтажном доме на Удмуртской улице произошел днем 9 ноября. В результате угловой подъезд обрушился полностью, погибли шесть человек, пострадали еще пятеро. Спасатели до сих пор разбирают завалы, ожидается, что поисковая операция завершится к ночи 10 ноября.

В связи с обрушением дома Следственный комитет возбудил дело по части 3 статьи 238 УК РФ (производство работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). 11 и 12 ноября в Удмуртии объявлен траур.