Еще недавно власти крупных городов упрашивали жителей отказываться от автомобилей в пользу более экологичных видов транспорта – например, велосипедов. Когда год назад количество велосипедов в Копенгагене превысило число машин, это событие было встречено с большим энтузиазмом, медиа призывали другие населенные пункты последовать примеру датской столицы. Теперь, однако, двухколесный транспорт становится проблемой, а не решением. Благодаря развитию велошеринговых сервисов сотни тысяч велосипедов наводнили сначала улицы городов Китая, а теперь Европы и США. Власти бьют тревогу.

В Китае велосипеды куда более популярны, чем автомобили. В Ханчжоу, городе, по населению примерно равном Лондону, рынок велошеринга в пять раз больше лондонского. Получивший прозвище «Uber для велосипедов», он – один из самых быстрорастущих и популярных среди инвесторов стартап-трендов Поднебесной. Два популярнейших сервиса на китайском рынке, Mobike и Ofo, которые вскоре могут объединиться в одну огромную компанию, в этом году привлекли $1,7 млрд инвестиций, а совокупная рыночная стоимость двух стартапов, по данным Bloomberg, может превышать $4 млрд. Два сервиса контролируют более 90% своего рынка, в их финансировании активно участвуют интернет-гиганты Alibaba (поддерживает Ofo) и Tencent (вложилась в Mobike). Такие ресурсы позволили буквально завалить улицы китайских городов велосипедами.