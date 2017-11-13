Заживление ран и ожогов связано с биологическими ритмами. Днем процесс идет быстрее, чем ночью. Более того, дневные травмы кожи, предположительно, лечатся быстрее, чем ночные. К таким выводам пришли ученые из лаборатории молекулярной биологии Кембриджа, опубликовавшие свое исследование в журнале Science Translational Medicine.

Их выводы подтверждают лабораторные эксперименты, тесты на грызунах и анализ британской базы данных, где собрана информация об ожогах. Но о применении этих данных в медицине пока судить рано. Методика исследования вызвала некоторые вопросы. Среди прочего его авторы, анализируя статистику ожогов, не учли ряд факторов, касающихся характера травм, хотя это могло повлиять на результаты.