Массовых выселений студентов из общежитий во время Чемпионата мира по футболу 2018 года не будет. Об этом заявили в Минобрнауки, комментируя ранее появившиеся в СМИ сообщения, передает ТАСС.

В министерстве отметили, что информация о массовых выселениях «не соответствует действительности», поскольку летом часть мест в общежитиях все равно освобождается из-за каникул.

«Процесс размещения сотрудников правоохранительных органов в общежитиях будет проходить в максимально комфортных условиях для оставшихся на летний период студентов. Никакого принудительного выселения студентов данный процесс за собой не влечет», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее 10 ноября газета «Коммерсантъ» написала, что во время ЧМ-2018 в некоторых городах, где будут проводиться матчи, общежития крупных вузов освободят от студентов, а на их места поселят полицейских и сотрудников Нацгвардии, которые будут обеспечивать безопасность матчей. По данным издания, некоторые вузы уже начали менять учебные программы и расписание экзаменов, чтобы иногородние студенты успели закончить учебный год и уехать до начала чемпионата.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.