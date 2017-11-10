Инцидент, который, предположительно, произошел на одном из российских объектов, привел к скачку радиации в воздухе над большей частью Европы. Об этом сообщает AP со ссылкой на отчет Агентства ядерной безопасности Франции.

В воздухе нашли следы изотопа рутения-106, который безвреден для людей и окружающей среды. Приблизительная зона выброса была между Волгой и Уралом. Специалисты также допускают, что источник мог быть в Казахстане. Французское агентство рекомендует проверить экспортируемую оттуда еду в качестве меры предосторожности.

Инцидент, связанный с производством радиоактивных материалов или с использованием ядерного топлива, вероятно, произошел в конце сентября. Рутений, указывает агентство, появился в атмосфере не из-за аварии на ядерном реакторе, так как она бы высвободила другие элементы.

Французское агентство отметило, что пики радиации были в сентябре и начале октября. Сейчас в европейской атмосфере ее следов нет.

AP напоминает, что немецкое Федеральное ведомство по радиационной защите также фиксировало с конца сентября изотопы рутения в Германии, Италии, Австрии, Швейцарии и Франции. Корпорация Росатом заявляла, что обвинения в российском происхождении радиоактивного материала безосновательны.

Рутений-106 используют для лучевой терапии для борьбы с глазными опухолями. Также его применяют в качестве источника энергии для спутников.