Еще один российский бизнесмен обнаружился в «Райском досье» (Paradise Papers) – архиве документов бермудской юридической компании Appleby, занимающейся регистрацией офшоров. Об этом написала Aftenposten, затем на публикацию обратила внимание The Moscow Times.

Выяснилось, что одним из клиентов Appleby была компания Imperial Mining, принадлежащая Александру Глуховскому. В 2008 году она получила от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) $21 млн на добычу кобальта в Центральной Азии, на границе России и Монголии.

Однако после разведывательного бурения все работы на участке остановились, а в начале 2009 года Imperial Mining перевела более $15 млн в офшор на Каймановых островах.

В Imperial Mining не ответили на запрос о комментарии со стороны The Moscow Times. Корреспонденты газеты пробовали позвонить на телефон Глуховского во Флориде, но он отключен. В ЕБРР на вопрос о правомерности кредита Imperial Mining не ответили.

Заметка дополняется.