Следственный комитет России после обрушения подъезда жилого дома в Ижевске завел дело об убийстве двух и более лиц на Александра Копытова, который жил в квартире, где произошел взрыв. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

Согласно предварительной версии следователей, мотивом оказалсь личная неприязнь Копылова (какая именно – не уточняется). При этом следствие сомневается в психическом здоровье задержанного, поэтому ему назначат судебно-психиатрическую экспертизу.

Копылова задержали 10 ноября. В квартире, где был эпицентр взрыва, он жил с матерью.

Взрыв в девятиэтажном доме произошел днем 9 ноября. Из-за него полностью обрушился угловой подъезд, где были 16 квартир – там жили 99 чловек. Спасательная операция должна завершиться к ночи 10 ноября. В общей сложности погибли шесть человек, среди них оказались двое детей.

При этом следователи сначала завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух или более лиц.

11 и 12 ноября в Удмуртии объявили днями траура. Власти региона выплатят семьям погибших компенсации в размере миллиона рублей.