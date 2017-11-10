Продажи китайского интернет-ритейлера Alibaba составили $1,5 млрд за первые три минуты после начала «Дня холостяков» – национального праздника в Китае, во время которого действуют большие скидки. Об этом сообщает Reuters.

«День холостяков» – китайский аналог «Черной пятницы» и «Киберпонедельника». За шесть минут продали товаров на сумму почти в два раза больше.

Перед началом масштабных скидок Alibaba устроил масштабный гала-концерт в Шанхае, на котором были основатель компании Джек Ма, актриса Николь Кидман, певец Фаррелл Уильямс и китайские звезды из мира кино и музыки.

Как рассказывает Bloomberg, «День холостяков» для Alibaba – это демонстрация того, как далеко ушел облачный бизнес за восемь лет. На пике активности покупателей серверы ритейлера обрабатывают по 175 тысяч транзакций в секунду.

В 2016 году за «День холостяков» ритейлер продал товаров на $17,7 млрд. Отметку в миллиард долларов он преодолел только через пять минут после старта продаж.