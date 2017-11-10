ФСБ завела уголовное дело на лидера движения «Артподготовка» Вячеслава Мальцева по статье «организация террористического сообщества». Об этом пишет «Медиазона» ссылаясь на источник, знакомый с ходом расследования.

Следствие считает, что члены движения организовали сообщества для совершения терактов не позднее октября 2016 года. Их цель – «насильственное изменение конституционного строя».

Мальцев поручил двум своим соратникам спланировать теракты, а остальным трем – исполнить их. На Манежной площадь участники движения хотели поджечь сено, а в Московской области – вывести из строя опоры ЛЭП.

Как пишет РБК со ссылкой на источники, сторонники «Артподготовки» хотели 5 ноября установить в парке Зарядье установить палаточный лагерь. Следователи узнали про это из телеграм-каналов членов движения. В одном из них были схемы обустройства палаточного городка и варианты противодействия полицейским. Также там был «план организации эшелонированной обороны на территории парка “Зарядье”».

На шесть членов «Артподготовки» ФСБ завела уголовные дела по статье «терроризм».

В начале ноября ФСБ объявила, что раскрыла план сторонников «Артподготовки», которые хотели 4–5 ноября устроить поджоги административных зданий и нападения на полицейских, чтобы спровоцировать массовые беспорядки. Спецслужба также пресекла деятельность ячеек движения в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.

В Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске, Перми и Ростове-на-Дону задержали более 400 участников несогласованных акций. Следственный комитет возбудил в отношении задержанных дело о призывах к массовым беспорядкам и осуществлению террористической деятельности.

Мальцев основал «Артподготовку» в 2011 году. В октябре 2017 года Красноярский суд признал движение экстремистским и запретил его деятельность. Сейчас Мальцев находится во Франции, где пытается получить политическое убежище.