Власти Испании обвинили хакеров из России в попытке повлиять на ситуацию в Каталонии. Об этом пишет El Pais.

«Правительство подтвердило тот факт, что многие сообщения и операции в социальных сетях произвели с территории России. И я использую правильное выражение: с российской территории. Это не обязательно означает, что мы определили, что это было российское правительство», – сказал министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль.

Хакеры из России и Венесуэллы публиковали фейковые или неточные новости, связанные с Испанией и Каталонией. В качестве примера приводятся новости о том, что в школах Каталонии перестали преподавать испанский язык.

По мнению министра иностранных дел Испании Альфонса Дастиса, группа хакеров действовала с целью дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе.

El Pais писала о вмешательстве России в конце сентября. Издание утверждало, что Россия пытается повлиять на процесс в Каталонии с помощью ботов, фейковых активистов и изданий RT и Sputnik.