Под завалами обрушившегося в Ижевске дома обнаружили тело еще одной погибшей. Об этом «Интерфаксу» сообшили в МЧС.

В ночь на 11 ноября спасатели также закончили работы по поиску пострадавших, передает РИА Новости.

Взрыв в доме в Ижевске произошел 9 ноября. Он привел к обрушению углового подъезда, где находились 16 квартир, в которых проживали 99 человек. Среди погибших двое детей.

Следственный комитет возбудил дело об убийстве двух и более человек. По версии следствия, проживавший в доме Александр Копытов устроил взрыв из-за личной неприязни (не уточняется, к кому именно). Копытова задержали 10 ноября, в СК усомнились в его психическом здоровье – ему назначат судебно-психиатрическую экспертизу.

11 и 12 ноября в Удмуртии объявили днями траура. Власти региона выплатят семьям погибших 1 млн рублей компенсации.