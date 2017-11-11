Бывший вратарь женской сборной США по футболу Хоуп Соло рассказала о домогательствах экс-главы ФИФА Йозефа Блаттера. Об этом сказано в ее интервью газете Expresso.

По словам Соло, он «схватил ее за задницу» во время вручения «Золотого мяча ФИФА» в 2013 году. Отмечается, что во время интервью футболистка уточнила у своей помощницы, может ли она говорить об этом.

Соло заявила, что после этого инцидента не встречалась с Блаттером.

Блаттер покинул пост главы ФИФА в 2015 году после коррупционного скандала в организации. Стало известно, что он заплатил 2 млн швейцарских франков президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишелю Платини. Блаттера и Платини отстранили от деятельности, связанной с футболом, на шесть лет.