Суд заочно арестовал бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Об этом его адвокат сообщил «Интерфаксу».

Его обвинили в организации двух или более убийств, а также в незаконном обороте оружия. Предпринимателя объявили в международный розыск.

Как уточнил его адвокат, решение об аресте суд вынес 30 октября, они уже подали аппеляцию.

В сентябре у Исмаилова прошли обыски. Источники «Интерфакса» сообщили, что они проходили по делу об убийстве предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брилева.

По данным «Росбалта», Тельмана Исмаилова заподозрили в причастности к группировке, которая предположительно совершила восемь заказных убийств. Показаний на экс-владельца рынка якобы дал один из членов группы – Гарри Белоцерковский. По его словам, группа убивала членов коптевской группировки и связанных с ней бизнесменов из-за торговых площадок в Северном административном округе Москвы.

Брата Тельмана Исмаилова – Рафика – обвинили в убийстве Савкина и Брилева в мае 2016 года, он находится под арестом. Вагиф Исмаилов, еще один брат, объявлен в розыск.

В 2009 году в работе Черкизовского рынка нашли нарушения и закрыли. Его владелец после этого уехал за границу и начал распродавать активы. В марте 2017 года его признали банкротом.