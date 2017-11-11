Дефицит видеокарт в июне вызвал Сбербанк. Об этом заявил старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин, передает РИА Новости.

«Мы очень сильно инвестируем в технологии. И мы должны, кстати, извиниться за тот некоторый дефицит на рынке видеокарточек, который произошел в последнее время, потому что это мы их скупили для лаборатории искусственного интеллекта», – рассказал он.

Сбербанк удовлетворил свою потребность, поэтому, как обещает Ведяхин, вскоре карты вновь появятся в продаже.

«Ведомости» в июне сообщили, что в России начался дефицит видеокарт из-за их массовой скупки для майнинга криптовалют. Сообщалось, что устройства из-за этого подорожали почти вдвое с весны 2017 года: тогда устройство стоило 16–18 тысяч рублей, а летом средняя цена составляла 30 тысяч рублей.