Президент США Дональд Трамп заявил, что президента России Владимира Путина оскорбляют обвинения во вмешательстве в американские выборы президента. Его цитирует The Wall Street Journal.

«Каждый раз, когда он меня видит, то говорит: “я не делал этого”. И я действительно верю его словам. Я думаю, что его это очень оскорбляет, что не хорошо для нашей страны», – заявил Трамп.

По словам Трампа, во время саммита АТЭС во Вьетнаме у президентов были «две-три» короткие беседы, во время которых они обсудили Сирию. Полноценной встречи не состоялось. Два президента также одобрили совместное заявление по Сирии.

Как отмечал президент США, у них хорошее отношение друг к другу несмотря на то, что они не знают друг друга хорошо. Путин, в свою очередь, заявил, что Трамп ведет себя «в высшей степени корректно, доброжелательно», передает «Интерфакс».