Задержанному жильцу обрушившегося в Ижевске дома Александру Копытову предъявили обвинение в убийстве двух и более человек (часть 2 статьи 105 УК РФ). Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Следствие ходатайствует о его аресте. Ему также будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, так как следователи сомневаются в его психическом здоровье.

Источник агентства ранее сообщил, что Копытов умышленно отсоединил газовый шланг от плиты. Как он заявил следователям, он «слышал голоса соседей, которые позорили его». Голоса, по мнению обвиняемого, стихали, когда они слышали шипение газа.

Взрыв в многоэтажном доме в Ижевске произошел 9 ноября. В результате взрыва полностью обрушился угловой подъезд дома, где находились 16 квартит. Погибли семь человек, в том числе двое детей. Поисковая операция на месте разрушенного дома закончилась ночью 10 ноября.

По версии следствия, Копытов устроил взрыв из-за личной неприязни. Его задержали 10 ноября.