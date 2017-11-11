На благотворительном аукционе в США продали самую дорогую в истории бутылку вина. Ее стоимость составила $350 тысяч, пишет The Daily Meal.

Напиток сделан из винограда сорта каберне совиньон 2015 года. Вино произвел один из самых молодых руководителей винодельческого бизнеса Джесси Кац для голливудского агента Шепа Гордона. На аукционе бутылку приобрел коллекционер из Миссисипи.

https://www.instagram.com/p/BbNO6rGlrCJ/?taken-by=supermenschshep

Кац производит элитное вино, подчеркивает издание. Его клиентом, в частности был Джастин Тимберлейк.

Более дорогое вино продали на Благотворительном аукционе долины Напа в 2000 году. Тогда бутылку оценили в $500 тысяч, однако ее объем в 8 раз превышает стандартный объем бутылки вина (750 миллилитров).