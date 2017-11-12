Продажи интернет-ритейлера Alibaba составили рекордные 168.2 млрд юаней ($25,3 млрд) во время национального китайского праздника «День холостяка». В этот день действуют скидки на товары. Об этом сообщает Bloomberg.

Увеличение продаж, таким образом, составило 39%. Продажи как минимум 82 мировых брендов превысили отметку в 100 млн юаней ($15 млн). Больше всего за «День холостяка» заработали Nike, Xiaomi и Uniqlo.

«Мы хотим сделать “День холостяка” более глобальным событием», – поделился своими планами главный исполнительный директор Alibaba Даниэль Чжан.

Отмечается, что более 90% покупок совершили с помощью мобильных устройств. На пике активности компания обрабатывала 256 тысяч транзакций в секунду.

Перед началом скидок Alibaba устроил концерт в Шанхае с участием китайских и мировых звезд. В нем, в частности приняли участие актриса Николь Кидман и певец Фаррелл Уильямс.

Только за первые три минуты акций в честь «Дня холостяка» покупатели приобрели товары на сумму $1,5 млрд.

В 2016 году в «День холостяков» ритейлер продал товаров на $17,7 млрд.