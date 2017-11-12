Письмо о недоверии премьер-министру Великобритании Терезе Мэй подписали 40 депутатов британской Палаты общин от Консервативной партии. Об этом сообщает The Times.

Для того, чтобы запустить процесс перевыборов главы партии необходимо еще 8 подписей. После этого Мэй может потерять пост премьер-министра и передать его другому члену партии тори.

Недовольство парламентариев вызвало затягивание переговоров по Brexit и отсутствие четкой позиции у Мэй.

Неопределенность в правящей британской партии может еще больше затянуть переговоры и привести к отставке всего правительства Великобритании, отмечает газета.

Ранее The Times писала, что лидеры ЕС опасаются отставки правительства Терезы Мэй до конца года.

С начала ноября два министра Великобритании подали в отставку. Министр обороны Майкл Фэллон потерял свой пост из-за сексуального скандала, связанного с ним. Министр международного развития Прити Пател подала в отставку из-за появившейся информации о ее тайных встречах с израильскими политиками.