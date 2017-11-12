Стоимость криптовалюты Bitcoin Cash за сутки увеличилась на $1000. На максимуме 12 ноября валюта стоила $2426, свидетельствуют данные торгов Coinmarketcap.

Позднее цена опустилась, в 11:50 мск курс составлял $1732.

Накануне Bitcoin Cash стоил $1400, в тот же день стоимость криптовалюты впервые в истории преодолела отметку в $1000.

Курс «классического» биткоина, между тем, впервые с октября опустился ниже $6 тысяч. Во время торгов он достиг отметки в $5,5 тысяч.

На этой неделе планировалось провести обновление протокола биткоина (SegWit2X). Перед обновлением, однако, участники системы указали на проблемы сети и отозвали свое согласие на его проведение. Из-за этого глава проекта SegWit2x Майк Белш сообщил о приостановке обновления.

Bitcoin Cash появился 1 августа в результате так называемого хардфорка в сети биткоина.

Заметка дополняется.