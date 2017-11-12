Число банкротств в России в третьем квартале приблизилось к историческому рекорду, который установили в 2009 году. Это, как пишет РБК, констатировал Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

За квартал обанкротились 3227 компаний, что на 3% больше, чем во втором квартале. В сравнении с июлем-сентябрем 2016 года число банкротств увеличилось на 12,4%.

На рост банкротств повлияло падение реальных раполагаемых доходов, которое длится на протяжении 12 кварталов.

«У нас не было такого длительного периода падения реальных доходов населения. Весь бизнес, ориентированный на потребительский спрос, пострадал наиболее сильно в этот кризис, и тренд здесь пока негативный», – пояснил РБК председатель совета Московской международной валютной ассоциации Кирилл Тремасов.

По мнению аналитиков, другой причиной стало медленное снижение ключевой ставки.

Наиболее негативная динамика в банкротствах наблюдается в строительном секторе – 242 в сентябре, достигнуто также максимальное число банкротов среди торговых компаний – 300 компаний за первый месяц осени.

Число банкротств в октябре 2009 года лишь на 2,1% выше нынешнего уровня, подсчитали эксперты.