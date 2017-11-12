Встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина не состоялась на саммите АТЭС во Вьетнами из-за отсутствия «гибкости» у представителей американской администрации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, представители американского президента предложили только одно время для встречи, не попытавшись согласовать графики. Администрация президента США также настаивала в проведении встречи в арендованном ими помещении в то время как «существует обычная дипломатическая практика, когда встречи на высшем уровне поочередно организуются на территории каждой из сторон».

«Американцы не проявили никакой гибкости, и, к сожалению, никаких других альтернативных предложений не предоставили. Поэтому встреча не смогла состояться», – заявил Песков.

В первый день саммита Трамп и Путин обменялись рукопожатиями и кратко поговорили. На следующий день они провели «две-три» короткие беседы. По их итогам они согласовали совместное заявление по Сирии.

11 ноября Владимир Путин заявил, что встреча не состоялась из-за сложностей с согласованием графиков и «формальностей протокола». Он пообещал наказать виновников срыва встречи.