«Исламское государство» вернуло контроль над городом Абу-Кемаль. Об этом пишет агентство Fars.

Сейчас бои продолжаются на окраинах города.

Сирийские правительственные войска захватили его 8 ноября, тогда город называли «последним оплотом террористов».

«Сегодня приступили к разминированию и зачистке Абу-Кемаля – это последний крупный оплот и центр, где была сосредоточена достаточно большая группировка террористов», – рассказывал министр обороны Сергей Шойгу.

Помощь сирийским войскам оказывали российские бомбардировщики.

Абу-Кемаль находится на границе с Ираком. «Исламское государство» контролировало город с 2014 года.