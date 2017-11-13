Послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина может быть перенесено с декабря 2017 года на февраль 2018 года. О том, что такую возможность обсуждают в Кремле, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Администрации президента. Еще два близких к Кремлю источника РБК подтвердили эту информацию.

По данным собеседников издания, вероятность, что президентское послание отложат на более поздний срок, очень высокая. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

РБК указывает, что если решение перенести послание Федеральному собранию примут, это будет первый случай, когда глава государства не зачитает программный документ в течение текущего года. При этом в Конституции указано, что президент «обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства».

По оценкам политологов, которые приводит РБК, перенос послания Путина может быть связан с желанием президента «сформировать повестку» ближе к президентским выборам, которые назначены на март 2018 года. В декабре же Путин, скорее всего, объявит о своем участии в выборной кампании.

Источники РБК также рассказали, что в Кремле обсуждают, как и когда Путин объявит о выдвижении на президентские выборы. По данным источников, он «определился, что будет участвовать», и может сообщить о намерении баллотироваться после того, как Совет Федерации назначит выборы(это должно произойти с 7 по 17 декабря).