Глава «Роснефти» Игорь Сечин не получил повестку в суд по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Об этом сообщает RNS со ссылкой на представителя нефтяной компании Михаила Леонтьева.

Леонтьев не уточнил, стоит ли ожидать Сечина на заседании суда 13 ноября. «Повестку он не получал, на этом информация исчерпывается», – заявил пресс-секретарь «Роснефти».

Ранее предполагалось, что допрос Сечина по делу состоится 13 ноября. Соответствующую повестку Замоскворецкий суд Москвы отправил заказным письмом через «Почту России» 8 ноября.

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Улюкаева обвиняют в вымогательстве $2 млн у «Роснефти» за одобрение сделки по приватизации «Башнефти». Министра задержали в ноябре 2016 года якобы сразу после получения денег от «Роснефти». Сам Улюкаев свою вину не признал и неоднократно называл ситуацию с якобы получением взятки провокацией.