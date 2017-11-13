Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ – разведслужба, отвечающая за информационную безопасность британских властей) заподозрил «Лабораторию Касперского» в сборе данных о пользователях Соединенного Королевства в интересах ФСБ. Об этом вечером 12 ноября написала газета Financial Times со ссылкой на источник в британском правительстве.

В GCHQ предполагают, что для сбора информации о пользователях используется антивирус Касперского, который бесплатно предоставляет своим клиентам банк Barclays. Финансовая организация предлагала антивирус с 2008 года; им пользуются более 2 млн клиентов банка.

В Barclays решили прекратить сотрудничество с «Лабораторией Касперского». Как указывает FT, в банке объяснили свои действия коммерческими причинами и подчеркнули, что не получали каких-либо уведомлений из GCHQ. При этом нет никаких доказательств, что кто-либо из клиентов Barclays, использовавших антивирус Касперского, стал жертвой шпионажа.

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Ранее «Лабораторию Касперского» обвинили в шпионаже и связях с российскими спецслужбами власти США. В середине 2017 года американское правительство отказалось от закупок программного обеспечения российской компании после статьи Bloomberg, в которой говорилось о секретном проекте «Касперского» и ФСБ.

В самой «Лаборатории» неоднократно отвергали связи с «любым правительством, включая Россию». В начале ноября WikiLeaks сообщил, что в ЦРУ маскировали под софт «Касперского» вирус, созданный спецслужбой для взлома компьютеров пользователей.