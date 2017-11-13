За прошедшую неделю курс биткоина упал почти на 30%. 8 ноября криптовалюта почти приблизилась к отметке в $8 тысяч за монету, но в следующие пять дней курс упал до $5605. Republic рассказывает, что стало причиной столь резкого обвала биткоина.

Инвесторы переключаются на биткоин кэш. Криптовалюта, которая отделилась от биткоина в августе 2017 года, начала активно переманивать к себе пользователей классического биткоина. Только за период с 10 по 12 ноября курс биткоин кэш вырос на 40% почти до $2500 (сейчас стоимость упала до $1300).

Почему инвесторы отказываются от классического биткоина? Все дело в увеличенном размере блока. Биткоин кэш позволяет проводить транзакции дешевле и намного быстрее. 8 ноября владельцы биткоина отказались увеличивать размер блока в оригинальной криптовалюте, поэтому большинство инвесторов решило уйти в биткоин кэш.

Чем еще отличаются биткоин и биткоин кэш? Оригинальная криптовалюта имеет намного большую комиссию при проведении операций. Биткоином занимается команда, которая разрабатывает основные биткоин-клиенты и имеет поддержку генерального директора Blockstream Адама Бэка (финансирует основную команду по разработке биткоина). В свою очередь, биткоин кэш делают менее известные разработчики, считающие, что ограничения на пропускную способность криптовалюты быть не должно.

Биткоин падает не в первый раз. Только за 2017 года это уже третье крупное падание криптовалюты. В июле она падала сразу на 38%, а в сентябре и вовсе на 40%, но каждый раз биткоин снова вырастал и бил новые рекорды.

Западные страны становятся все более открытыми для биткоина. Криптовалюту признали полноценным средством платежа в Японии и некоторых европейских странах. Там появляются магазины, рестораны и обменники, которые принимают биткоины. Тем не менее, Китай и Южная Корея запретили ICO (Initial Coin Offering, аналог IPO для криптовалют).

Россия все еще не понимает, что делать с биткоином. Депутаты Госдумы просят объяснить им, что такое криптовалюты и блокчейн, президент России Владимир Путин настаивает на поправках в законодательство, которые ограничат работу биткоина, и просит разработать закон, который обложит электоронные деньги налогами.