На границе Ирана и Ирака произошло землетрясение, жертвами которого стали не менее 328 человек. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

Местный телеканал Press TV передал, что число жертв землетрясения достигло 339 человек, в основном погибли иранцы. Власти Ирана допускают, что число погибших еще увеличится. В Ираке, по данным Press TV, погибли 11 человек, еще 130 ранены.

Пострадали в результате землетрясения еще более 2,5 тысячи человек. Президент Ирана Али Хаменеи объявил в стране трехдневный траур. Позднее NBC News сообщил, что число пострадавших в Иране и Ираке достигло 4,5 тысячи человек, погибли 330 человек.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в ночь на 13 ноября. Толчки ощущались не только в Иране и Ираке, но и в Турции, Кувейте, Армении, Иордании, Ливии, Саудовской Аравии, Катаре и Бахрейне.