В ходе визита Дональда Трампа в Пекин был подписан меморандум об участии китайской стороны в развитии проекта Alaska LNG. Оценивая масштаб проекта, некоторые наблюдатели поспешили объявить, что Китай нашел в Америке альтернативу проектам газового сотрудничества с Россией. Это слишком смелое предположение. Всё сложнее.

С одной стороны, это просто демонстрация добрых намерений. То, что было подписано между сторонами, в пресс-релизе называется совместным соглашением по развитию проекта Alaska LNG, стратегического инфраструктурного газового проекта на Аляске. В присутствии глав двух государств был выражен общий интерес к подготовительной работе по проекту, ничего обязывающего.

Стороны соглашения – Alaska Gasline Development Corporation (AGDC), штат Аляска, China Petrochemical Corporation (Sinopec), CIC Capital Corporation (CIC Capital) и Bank of China (BoC) – договорились о совместной работе по маркетингу сжиженного природного газа, финансированию проекта, выработке инвестиционной модели и определении участия Китая в проекте экспорта СПГ с Аляски. Промежуточный результат работы должен быть достигнут к 2018 году.

С другой стороны, это важный знак, демонстрирующий начало нового этапа американо-китайских отношений. Министр торговли США оценил все подписанные протоколы в четверть триллиона долларов. Ветер переменился, но к России это не имеет отношения. Нам остается только наблюдать за развитием ситуации.