Кража информации Агентства национальной безопасности США группировкой Shadow Brockers оказала крайне негативное влияние на работу АНБ. Агентство до сих пор не может найти источник утечки, и продолжающееся расследование мешает сотрудникам вести текущие операции. Об этом пишет New York Times.

Взлом компьютеров агентства произошел в конце 2015 года. Расследование, продолжающееся с тех пор, до сих пор не дало каких-либо значимых результатов. Действия хакеров нанесли намного больший ущерб, чем действия Эдвадра Сноудена. Сноуден лишь рассказал общественности о имеющихся в распоряжении АНБ инструментах, в то время как хакеры непосредственно похитили их, выложили в открытый доступ, и теперь эти инструменты используются против американских компаний. По мнению экспертов, именно украденные коды АНБ лежат в основе нескольких масштабных хакерских атак вирусов-вымогателей, которые были совершены в последние несколько месяцев.

По данным издания, утечка произошла в так называемом Отделе операций с индивидуальным доступом (Tailored Access Operations, TAO). Отдел был создан несколько лет назад специально для разработки программ взломов компьютерных сетей – его сотрудники анализируют на уязвимости каждое новое обновление крупных операционных систем, а также покупают уже готовые коды взлома в интернете.

Украденный хакерами Shadow Brockers пакет данных охватывает документы различных временных отрезков. В то же время, в ходе расследования выяснилось, что среди украденных данных есть целые наборы инструментов без изменений, что указывает на возможность работы инсайдера. При этом остается вероятность, что защита АНБ просто была взломана – сами сотрудники агентства, взламывавшие системы защиты аналогичных структур в других странах, считают, что это возможно.

По результатам работы ФБР и службы собственной безопасности АНБ были арестованы трое сотрудников (двое из них работали в ТАО). У них на личных компьютерах были обнаружены секретные документы, которые могут иметь отношение к украденным файлам. При этом до сих пор неясно, закрыта ли утечка полностью или же она продолжается.

В ходе расследования сотрудники в офисах АНБ по всей стране были подвергнуты тестам на полиграфе, многие подозреваемые были на время расследования отстранены от работы. Такие действия привели к падению морального духа в агентстве и массовым увольнениям опытных специалистов и их переходу в коммерческие структуры.