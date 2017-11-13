Это статья колумниста Bloomberg Леонида Бершидского

В минувшую пятницу Белый дом продемонстрировал пренебрежение к Владимиру Путину, сообщив, что Трамп не собирается встречаться с ним в ходе форума АТЭС во Вьетнаме. Даже несмотря на то, что Кремль неоднократно заявлял, что встреча состоится. Ясно, что диалог между США и Россией разладился до той степени, которая перестала устраивать даже Кремль.

Возможно, это результат стратегической ошибки Путина? Он открыто троллил Америку и другие западные демократии, проводившие выборы в 2016 и 2017 годах.

«В тактическом плане работа была проведена на отлично, но в стратегическом это был провал, – отметил бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес на конференции 9 ноября. – Россия сумела оттолкнуть многие из крупнейших западных стран, те самые страны, где она отмывает свои деньги».