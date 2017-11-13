В Замоскворецком суде 13 ноября должны были допросить в качестве свидетеля главу «Роснефти» Игоря Сечина по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого обвиняют в получении взятки. Но руководитель нефтяной компании так и не пришел на допрос: в ней утверждают, что повестка так и не пришла. Хотя и суд, и «Почта России» настаивают на обратном.

Суд вызвал Сечина на допрос 8 ноября. Повестку ему направила «Почта России» на адрес офиса «Роснефти» (Москва, Софийская набережная, 26/1). Заказное письмо направили туда, так как именно это место указано у главы компании как место жительства – это следует из протокола допроса. На заседание также вызвали первого замминистра энергетики Алексея Текслера – он дал показания в Замоскворецком суде.

На судебное заседание Сечин не пришел. Утром 13 ноября представитель компании Михаил Леонтьев говорил, что глава «Роснефти» повестку не получил. Что-либо комментировать подробно он отказался.

В «Почте России» утверждают, что повестку доставили в пятницу 10 ноября в отделение связи по месту назначения «в установленные контрольные сроки». Ближайшее находится на Кадашевской набережной, 36 – это примерно в пяти минутах ходьбы от офиса «Роснефти». Судья же сказала, что повестку направили и в офис, но там ее отказались принять. Ее также направляли письмом и факсом, до Сечина они не дошли. «Почта России», ссылаясь на закон о тайне связи, отказалась говорить, почему он так и не получил повестку.

В итоге повестку руководителю компании направили еще раз. Пресс-секретарь Замоскворецкого суда рассказала, что Сечину послали ее по электронной почте и по факсу. Сам глава «Роснефти» сейчас находится в Сочи, где участвует в российско-турецких переговорах. Там должны встретиться Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев не ответил на вопрос Republic о том, придет ли Сечин в суд по второй повестке. Следующее заседание по делу Улюкаева будет 15 ноября.

В сентябре Сечин, отвечая на вопрос, готов ли он дать показания на Улюкаева, сказал, что уверен в его вине. «Я прямо сейчас дам показания: Улюкаев, находясь в должности министра, требовал незаконного вознаграждения, сам определил его размер, сам приехал за ним, сам его руками забрал и погрузил в машину, и сам уехал. В соответствии с УК это преступление. Тут не о чем говорить», – объяснял он.

Свидетель, то есть человек, которому могут быть известны какие-либо важные обстоятельства дела, не может уклоняться от явки по вызовам в суд. Если он будет делать это без уважительных причин, то его могут привести в суд.

На практике суд не применяет санкции при первой неявке, отметил в разговоре с Republic юрист и глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Но в случае повторной суд может инициировать привод, который обеспечивается службой судебных приставов, или рассмотреть вопрос о привлечении лица к административной ответственности (наказанием может быть как штраф до тысячи рублей, так и арест до 15 суток). Чиков указал, что вызов Сечина в суд – общеизвестный факт, повестку в публичную организацию лицу, которое занимает официальную должность, прислали всеми возможными способами. Главу «Роснефти» уведомили о том, что ему нужно прийти в суд, но он это требование проигнорировал. Не прийти на заседание можно по уважительной причине (болезнь или командировка), но суду нужно предоставить доказательства (медицинские справки и так далее).