Сообщения СМИ о том, что Индия разрешила американским военным посетить атомную подводную лодку Chakra (подлодка проекта 971 «Щука-Б»), арендуемую Дели у Москвы, – «вброс». Об этом в эфире «Россия 24» заявил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, передает «Интерфакс».

«Индийский рынок [вооружения] очень привлекателен. После того, как были отменены санкции, за него развернулась серьезная борьба. Поэтому там сегодня нас пытаются выдавить всеми правдами и неправдами», – пояснил Шугаев.

По его словам, Индия для России – стратегический партнер, а индийская сторона считает таким партнером Москву. «Мы этому следуем и будем следовать дальше. И ни в коем случае не будем поддаваться на эти провокации», – добавил глава ФСВТС.

О том, что представители ВМС США посетили АПЛ Chakra, 9 ноября написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленный военный источник. По данным издания, российская сторона готовит некие «ответные меры», которые могут осложнить переговоры по лизингу второй атомной субмарины.