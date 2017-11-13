В последние недели в Великобритании широко обсуждается вопрос о возможной попытке России через социальные сети повлиять на общественное мнение в связи с голосованием по выходу страны из ЕС, которое состоялось летом 2016 года. Издание Wired получило доступ к нескольким примерам постов из твиттера, которые могли делать участники российской «фабрики троллей».

Wired

В общей сложности, издание сообщает о 29 аккаунтах, предположительно заполнявшихся специалистами питерской “фабрики троллей” и о 139 твитах, непосредственно посвященных британской политической тематике. У этих аккаунтов, в общей сложности, насчитывались 268 тысяч пользователей, а некоторые посты ретвитились “тысячи раз”. Wired пишет, что тот небольшой объем данных, с которым удалось ознакомиться изданию, может быть “частью намного большей проблемы”.

Wired

Упомянутые аккаунты делали посты как в поддержку Brexit, так и против него, а также высказывали анти-иммигрантские и расистские лозунги. При этом, как подчеркивает Wired, все посвященные выходу Великобритании из ЕС посты, с которыми удалось ознакомиться изданию, были сделаны уже после голосования.

Аккаунты, высказывавшиеся по поводу британской политики, были теми же самыми, которые ранее фигурировали в расследовании о возможном вмешательстве “фабрики троллей” в президентские выборы в Соединенных Штатах. Все они уже заблокированы администрацией твиттера в рамках этого расследования.

Расследование в Лондоне

В Великобритании в последние недели многие публичные лица выступают с призывами начать официальное расследование возможного влияния России на референдум о выходе из ЕС. Эти призывы усилились после обвинений, предъявленных бывшему сотруднику предвыборного штаба Дональда Трампа Джорджу Пападопулосу – он признался, что солгал о контактах с Россией во время избирательной компании. Как стало известно, он установил контакты с россиянами с помощью мальтийца, проживавшего в Лондоне – в британской столице проходили встреча Пападопулоса и российских чиновников. Позже в The Observer вышел материал, в котором утверждалось, что во встречах могли принимать участие и британские министры.

Ранее в 2017 году в Великобритании проводилось расследование о том, получала ли кампания за выход из ЕС неразрешенные пожертвования из-за рубежа. Расследование, проведенное избирательной комиссией, на данный момент подтверждений этому не нашло, однако пока оно все еще продолжается.