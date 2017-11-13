Журналисты, которые помогают Facebook бороться с фейковыми новостями, рассказали, что их труд использовали для пиара социальной сети, а борьба с фейками ни к чему не привела. Об этом пишет Guardian.

Несколько фактчекеров признались, что оказались на грани конфликта интересов: журналисты получают деньги за помощь Facebook, но параллельно работают в своих изданиях, которые анализируют и критикуют роль социальной сети в распространении дезинформации.

По словам одного из журналистов, механизм по борьбе с фейковыми новостями «не работает вообще, лживые сведения по-прежнему становятся виральными и распространяются слишком быстро». Собеседник Guardian выразил сожаление, что в Facebook не стали отчитываться по итогам борьбы с фейками.

В декабре 2016 года в Facebook объявили о сотрудничестве с крупнейшими информационными агентствами и компаниями, которые помогут соцсети отсортировать фейковый контент и поставить на него специальную отметку. Среди участников – Associated Press, Snopes, ABC News, PolitiFact и FactCheck.org. В мае 2017 года журналисты Guardian проверили результат совместной работы Facebook и СМИ и выяснили, что и без того спорная маркировка не всегда работает корректно.

Фактчекеры пожаловались, что в Facebook не ведут даже внутреннюю статистику по борьбе с фейками, которая помогла бы оценить эффективность выбранной тактики. Журналисты сомневаются, воспринимает ли социальная сеть борьбу с фейками всерьез.

В мае 2017 года в Facebook запускали аналогичную программу борьбы с фейковыми новостями перед досрочными парламентскими выборами в Великобритании. Тогда в главных британских изданиях – Telegraph, Guardian, Times и Metro появилась специальная реклама, которая объясняла, как распознать недостоверную информацию. До этого социальная сеть проводила такие же кампании в немецких и французских изданиях, но о результатах этой тактики также не отчитывалась.