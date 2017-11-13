В Саранске на улице Фурманова обрушился строящийся многоэтажный дом, сообщает издание «Столица С». По данным республиканского МЧС, погибли несколько человек.

Согласно предварительной информации, в десятиэтажной новостройке рухнул один из лестничных маршей – со второго по шестой этаж, передает «Интерфакс». По данным источника агентства, жертвами стали двое человек. Позднее стало известно, что число погибших увеличилось до трех.

Пострадали трое человек, сообщили агентству в МЧС. Источник «Интерфакса» позднее уточнил, что тяжелые травмы получили четверо, они госпитализированы.

«Телесеть Мордовии» сообщает, что под завалами оказались рабочие, находившиеся на верхней площадке марша. «Известия Мордовии» опубликовали фото и видео с места происшествия.

ТАСС передает, что под завалами находятся трое человек, еще двоих вытащили. Причиной обрушения могло стать нарушение правил безопасности при строительных работах.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, прибыл также начальник МЧС Мордовии Андрей Наумов.